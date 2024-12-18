Від снігу та ожеледиці до +12 тепла: якою буде погода 19 грудня

18 грудня 2024, 15:35
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Автор: Анжеліка Байбак

Погода у четвер, 19 грудня, буде нагадувати справжні температурні "гойдалки". Поки в одних регіонах буде мокрий сніг з дощем та ожеледиця, в інших – сухо й до +12 тепла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні

Як прогнозують синоптики, у четвер, 19 грудня, буде хмарно з проясненнями. У більшості областей буде сухо й без опадів. Водночас у північно-східній частині очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Також на дорогах можлива ожеледиця, а у Карпатах – туман. 

Що стосується температур, то найхолодніше буде на Сході та Півночі. Там стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів вдень, а вночі – до -6 морозу.

У західних, більшості південних областей та в Криму буде тепліше – до +12 тепла. Вночі на Півдні, Заході й Центрі морози не прогнозують, максимум – стовпчики термометрів можуть подекуди опуститися до 0.

Вітер буде південно-західний та південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +5...+7,
  • Ужгород +6...+8,
  • Львів +8...+10,
  • Івано-Франківськ +10...+12,
  • Тернопіль +7...+9,
  • Чернівці +7...+9,
  • Хмельницький +7...+9,
  • Луцьк +6...+8,
  • Рівне +6...+8,
  • Житомир +4...+6,
  • Вінниця +5...+7,
  • Одеса +9...+11,
  • Миколаїв +7...+9,
  • Херсон +8...+10,
  • Сімферополь +9...+11,
  • Кропивницький +5...+7,
  • Черкаси +4...+6,
  • Чернігів +3...+5,
  • Суми 0...+2,
  • Полтава +2...+4,
  • Дніпро +2...+4,
  • Запоріжжя +3...+5,
  • Донецьк +1...+3,
  • Луганськ 0...+2
  • Харків 0...+2.


Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / Карта Укргідрометцентру