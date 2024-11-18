Дощі із мокрим снігом, а подекуди ще до +13 : прогноз погоди на 19 листопада
У частині України у вівторок, 19 листопада, прогнозують дощі із мокрим снігом. Подекуди буде сильний вітер.
Однак у деяких областях прогнозується ще до 13 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 19 листопада
У вівторок синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
У західних, вночі і в північних областях невеликий дощ з мокрим снігом,
– кажуть в Укргідрометцентрі.
На решті території цього дня буде без опадів.
Вітер прогнозується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у Карпатах – місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Удень очікується 3 – 8 градусів тепла, у південній частині – навіть до 13.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +5..+7
- Ужгород +5..+7
- Львів +5..+7
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +4...+6
- Рівне +5...+7
- Житомир +5...+7
- Вінниця +7...+9
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +9...+11
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +4...+6
- Суми +3...+5
- Полтава +5...+7
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +7...+9
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / Карта Укргідрометцентру