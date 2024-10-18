Де будуть дощі, а в яких областях заморозки до -5 градусів: погода на 19 жовтня

Погода у суботу, 19 жовтня, в Україні буде прохолодною. Сильні заморозки ще затримаються. Подекуди дощитиме.

В яких областях буде до -5 градусів, а де пройдуть дощі, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

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Погода на 19 жовтня

У п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Загалом без опадів.

Лише в південно-східній частині невеликий дощ,

– зазначили синоптики.

Додали, вночі та вранці в західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0 – -5 градусів,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Тим часом у Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – -3 градуси. На решті території України +1 – +6 градусів.

До речі, вдень в Україні +7 – +12. Тепліше лише на Закарпатті, зокрема, +11 – +16 градусів.

Прогноз погоди на 19 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах