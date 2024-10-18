Де будуть дощі, а в яких областях заморозки до -5 градусів: погода на 19 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у суботу, 19 жовтня, в Україні буде прохолодною. Сильні заморозки ще затримаються. Подекуди дощитиме.
В яких областях буде до -5 градусів, а де пройдуть дощі, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.
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Погода на 19 жовтня
У п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність. Загалом без опадів.
Лише в південно-східній частині невеликий дощ,
– зазначили синоптики.
Додали, вночі та вранці в західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0 – -5 градусів,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Тим часом у Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0 – -3 градуси. На решті території України +1 – +6 градусів.
До речі, вдень в Україні +7 – +12. Тепліше лише на Закарпатті, зокрема, +11 – +16 градусів.
Температура у великих містах
- Київ +9 – +11
- Ужгород +13 – +15
- Львів +11 – +13
- Івано-Франківськ +10 – +12
- Тернопіль +10 – +12
- Чернівці +10 – +12
- Хмельницький +10 – +12
- Луцьк +10 – +12
- Рівне +10 – +12
- Житомир +9 – +11
- Вінниця +9 – +11
- Одеса +9 – +11
- Миколаїв +9 – +11
- Херсон +9 – +11
- Сімферополь +9 – +11
- Кропивницький +9 – +11
- Черкаси +8 – +10
- Чернігів +8 – +10
- Суми +8 – +10
- Полтава +9 – +11
- Дніпро +9 – +11
- Запоріжжя +8 – +10
- Донецьк +5 – +7
- Луганськ +5 – +7
- Харків +8 – +10