Грози, помірні дощі та пориви вітру у низці областей: погода в Україні на 19 травня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 травня, обіцяє принести грози та пориви вітрів у низку областей. Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 18 травня

В Україні у понеділок очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликі дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – інтенсивніші опади.

Удень дощитиме майже по всій території країни – дощі будуть помірними. У південних, центральних, східних областях, а також на Чернігівщині та Сумщині можливі грози.

Вітер переважно південно-західний та західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Вдень у південно-східній частині країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +7 – +12 градусів на півдні та сході країни, вдень там буде – +15 – +20 градусів. На решті території вночі +4 – +9 градусів, удень – +12 – +17 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті буде прохолодніше – +8 – +13 градусів.

У Карпатах також прогнозують помірний, подекуди значний мокрий сніг та дощ. Температура протягом доби у гірських регіонах коливатиметься від 0 до +5 градусів.

У Києві 18 травня також прогнозують помірний дощ вдень та невеликий вночі. Температура вночі опуститься до +7 – +9 градусів, а вдень становитиме близько +15 градусів.

Які небезпечні метеорологічні явища прогнозують синоптики

В Укргідрометцентрі також повідомили, що 19 травня вдень у південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, у південно-східній частині країни очікують пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Через це у низці регіонів оголосили І рівень небезпечності, жовтий.



Де оголосили І рівень небезпечності, жовтий в Україні / Карта Укргідрометцентр

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Яка температура по обласних центрах

Київ +14...+16

Ужгород +10...+12

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +10...+12

Чернівці +11...+13

Хмельницький +11...+13

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +14...+16

Вінниця +13...+15

Одеса +19...+21

Миколаїв +18...+20

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +15...+17

Черкаси +14...+16

Чернігів +14...+16

Суми +14...+16

Полтава +15...+17

Дніпро +17...+19

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +17...+19

Луганськ +18...+20

Харків +17...+19



Погода в Україні на 19 травня / Карта Укргідрометцентру