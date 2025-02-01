Невеликий мороз вночі, але тепло вдень : якою буде погода 2 лютого
- 2 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг та дощ, ожеледиця на дорогах.
- Температура вдень від 0 до +8 градусів, вночі від -3 до +2 градусів, вітер західний 5–10 метрів за секунду.
У неділю, 2 лютого, на території України буде хмарно з проясненням. У більшості областей очікується морозна погода, подекуди прогнозуються опади.
Найближчим часом переважатиме плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Як прогнозують синоптики, в ніч на 2 лютого у східних та південно-східних областях може йти мокрий сніг та дощ. У західних та південно-західних областях такі ж опади прогнозуються вдень. У решті регіонів істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця.
В Україні цього дня буде переважно західний вітер 5–10 метрів за секунду.
Удень температура буде від 0 до 5 градусів тепла, на півдні – від +3 до +8. Вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла
У Карпатах в ніч на 2 лютого прогнозують від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – близько 0 градусів.
Прогноз погоди на території Київщини та Києва
Уночі в області очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 0 до +5 градусів. Вночі в столиці синоптики прогнозують близько 0 градусів, а вдень 2–4 градуси тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +2...+4
- Ужгород +2...+4
- Львів +2...+4
- Івано-Франківськ +2...+4
- Тернопіль +2...+4
- Чернівці +2...+4
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк +2...+4
- Рівне +2...+4
- Житомир +2...+4
- Вінниця +2...+4
- Одеса +5...+7
- Миколаїв +3...+5
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький +3...+5
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +2...+4
- Суми +2...+4
- Полтава +2...+4
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +3...+5
- Харків +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 2 лютого / Скриншот Укргідрометцентру