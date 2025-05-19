Грози накриють частину Україну: яка погода буде 20 травня

У вівторок, 20 травня, у більшості областей України пройдуть дощі. У деяких вони супроводжуватимуться громом і блискавкою.

Цього тижня в Україні очікується аномально холодна погода з рясними дощами, грозами та поривчастим вітром. Потепління прогнозується лише ближче до вихідних, передає 24 Канал.

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Яка погода буде в Україні

За даними Укргідрометцентру, у вівторок середня температура по Україні становитиме 15 – 17 градусів тепла. Небо буде вкрите хмарами, з-під яких час від часу визиратиме сонце. Вітер дутиме зі швидкість 7 – 12 метрів за секунду. Уночі середній температурний показник коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла.

Де пройдуть грози

20 травня майже по всій Україні, за винятком Закарпаття та Чернівецької області, спостерігатимуться опади у вигляді короткочасних дощів. У частині регіонів вдень очікуються грози. Це південні, східні, більшість центральних областей і Сумщина.

Яка погода в обласних центрах

Київ +15...+17

Ужгород +15...+17

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +14...+16

Чернівці +15...+17

Хмельницький +14...+16

Луцьк +16...+18

Рівне +16...+18

Житомир +14...+16

Вінниця +14...+16

Одеса +16...+18

Миколаїв +16...+18

Херсон +15...+17

Сімферополь +14...+16

Кропивницький +14...+16

Черкаси +14...+16

Чернігів +15...+17

Суми +15...+17

Полтава +14...+16

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +14...+16

Донецьк +14...+16

Луганськ +15...+17

Харків +14...+16



Прогноз погоди на 20 травня 2025 року / Фото Укргідрометцентр