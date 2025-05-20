Синоптики попереджають про грози: які області в небезпеці

У вівторок, 20 травня, в Україні очікується негода. У низці областей можуть бути грози.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Що відомо про небезпеку в областях України

Синоптики попередили, що в багатьох областях України очікуються грози.

20 травня вдень у південних, східних, більшості Центральних і Сумській областях грози,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

У відповідних областях оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

У яких областях небезпека / Карта Укргідрометцентру

До слова, в Україну нарешті прийде тепло. "Нарешті на синоптичному горизонті з’явилося підвищення температурних показників і усе це завдяки тому, що буде надходити більш тепла повітряна маса. Але все одно до четверга Україна перебуватиме у полі зниженого атмосферного тиску, тож часом пройдуть короткочасні дощі з грозами", – пояснила синоптикиня Наталія Птуха.

Наступного дня, 21 травня, грітиме сонце та короткочасні дощі пройдуть лише в кількох областях. "21 травня над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тож сонце денної пори грітиме щедріше", – розповіли синоптики.