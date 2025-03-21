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24 Канал Новини України Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 березня
21 березня, 14:38
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Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 березня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 22 березня в Україні прогнозується сонячна погода без опадів, з температурою вдень від 11 до 16 градусів тепла.

У суботу, 22 березня, погода в Україні обіцяє бути сонячною. Весняне тепло поступово повертається до міст і сіл.

Цього тижня вихідні будуть теплішими, ніж попередні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 22 березня 

22 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність. У жодній області не очікуються опади, а сонце буде часто визирати з-за хмар. Ця субота може стати гарним днем для прогулянок.

За даними синоптиків, на території України 22 березня вітер буде помірним, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі сягатиме від +3 до -2 градусів, а вдень очікується 11 – 16 градусів тепла. У Карпатах вночі буде 2 – 7 градусів морозу, а вдень – 7 – 12 градусів тепла.

До 24 березня на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 (помаранчевий) рiвень.

Температура в обласних центрах

  • Київ +13…+15;
  • Ужгород +13…+15;
  • Львів +14…+16;
  • Івано-Франківськ +14…+16;
  • Тернопіль +13…+15;
  • Чернівці +14…+16;
  • Хмельницький +14…+16;
  • Луцьк +13…+15;
  • Рівне +13…+15;
  • Житомир +13…+15;
  • Вінниця +14 …+16;
  • Одеса +12…+14;
  • Миколаїв +13…+15;
  • Херсон +12…+14;
  • Сімферополь +10…+12;
  • Кропивницький +14…+16;
  • Черкаси +13…+15;
  • Чернігів +13…+15;
  • Суми +13…+15;
  • Полтава +12…+14;
  • Дніпро +12…+14;
  • Запоріжжя +12…+14;
  • Донецьк +11…+13;
  • Луганськ +11…+13;
  • Харків +12…+14.


Прогноз погоди на 22 березня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Укргідрометцентр спростував новину про насування на Україну "брудної хмари", яка нещодавно поширювалася в мережі.