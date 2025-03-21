Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 березня
- 22 березня в Україні прогнозується сонячна погода без опадів, з температурою вдень від 11 до 16 градусів тепла.
У суботу, 22 березня, погода в Україні обіцяє бути сонячною. Весняне тепло поступово повертається до міст і сіл.
Цього тижня вихідні будуть теплішими, ніж попередні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 22 березня
22 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність. У жодній області не очікуються опади, а сонце буде часто визирати з-за хмар. Ця субота може стати гарним днем для прогулянок.
За даними синоптиків, на території України 22 березня вітер буде помірним, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі сягатиме від +3 до -2 градусів, а вдень очікується 11 – 16 градусів тепла. У Карпатах вночі буде 2 – 7 градусів морозу, а вдень – 7 – 12 градусів тепла.
До 24 березня на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 (помаранчевий) рiвень.
Температура в обласних центрах
- Київ +13…+15;
- Ужгород +13…+15;
- Львів +14…+16;
- Івано-Франківськ +14…+16;
- Тернопіль +13…+15;
- Чернівці +14…+16;
- Хмельницький +14…+16;
- Луцьк +13…+15;
- Рівне +13…+15;
- Житомир +13…+15;
- Вінниця +14 …+16;
- Одеса +12…+14;
- Миколаїв +13…+15;
- Херсон +12…+14;
- Сімферополь +10…+12;
- Кропивницький +14…+16;
- Черкаси +13…+15;
- Чернігів +13…+15;
- Суми +13…+15;
- Полтава +12…+14;
- Дніпро +12…+14;
- Запоріжжя +12…+14;
- Донецьк +11…+13;
- Луганськ +11…+13;
- Харків +12…+14.
Прогноз погоди на 22 березня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, Укргідрометцентр спростував новину про насування на Україну "брудної хмари", яка нещодавно поширювалася в мережі.