Сильний вітер, сніг та дощ для частини областей: прогноз погоди в Україні на 22 листопада

Погода в Україні 22 листопада буде хмарною, у більшості регіонів буде прохолодно. Для низки областей синоптики обіцяють помірний сніг та дощ, які супроводжуватимуться сильними поривами вітру.

У деяких регіонах температура вночі опуститься навіть до 6 градусів морозу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 22 листопада

Хмарно. Вночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер здебільшого рухатиметься у південному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, вночі на сході та заході, і вдень по Україні синоптики обіцяють пориви, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Водночас на решті території вночі обіцяють від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 2 до 7 градусів тепла, на півдні країни буде 8-13 градусів тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина.

Там температура вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, вдень очікують від 0 до градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1..+3;

Ужгород +1..+3;

Львів -1..+1;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк -1..+1;

Рівне -1..+1;

Житомир +1..+3;

Вінниця +3...+5;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +3...+5;

Чернігів 0...+2;

Суми +2...+4;

Полтава +4...+6;

Дніпро +5...+7;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +4...+6;

Луганськ +3...+5;

Харків +4...+6.



Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру