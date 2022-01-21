В Україні – сніг, сонце та мороз: прогноз погоди на 22 січня

Погода в Україні у суботу, 22 січня, буде сніговою та сонячною. Водночас синоптики прогнозують мороз в усіх областях.

Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури варто очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там удень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

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Погода в областях України

У західних регіонах передбачають снігопади. Температура повітря коливатиметься від 0 до -4 градусів. На Сході світитиме сонце, але також буде холодно – від 0 до -3 градусів.

У північних областях синоптики інформують про опади. Стовпчики на термометрах покажуть від -1 до -3 градусів. На Півдні – сухо та сонячно, слід очікувати від -1 до +2 градусів.

В українській столиці у суботу, 22 січня, передбачають снігову погоду та від 0 до -2 градусів.

Погода у містах України 22 січня

Ужгород – -1...-3

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -1...-3

Чернівці – -2...-4

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – 0...-2

Рівне – -1...-3

Житомир – -1...-3

Вінниця – 0....-2

Одеса – -1...+1

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – 0...-2

Чернігів – 0...-2

Суми – -1...-3

Полтава – -1...-3

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...-3

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 22 січня / Дані Укргідрометцентру