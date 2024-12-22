Сніг та дощі обіцяють для частини України: прогноз погоди в Україні на 23 грудня

Погода в Україні у понеділок, 23 грудня, обіцяє бути хмарною з проясненнями. Синоптики повідомляють про невеликий сніг, а також туман у деяких регіонах.

У частині областей дещо потеплішає у порівнянні з попередніми днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якоб буде погода 23 грудня

За даними синоптиків, у східних, а також Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині буде дощ. Крім вищезгаданого, на крайньому заході місцями обіцяють невеликий сніг. Водночас на решті території опадів не прогнозують.

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей, згідно з оприлюдненою інформацією, вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер впродовж доби буде рухатися здебільшого у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, вдень очікують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Водночас у південній та східній частинах вночі України синоптики обіцяють близько 0 градусів, вдень буде від 2 до 7 градусів тепла.

Також на півдні Одеської області та на території тимчасово окупованого Криму пригріє до 10 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ 0...+2,

Ужгород +2...+4,

Львів 0...+2,

Івано-Франківськ 0...+2,

Тернопіль 0...+2,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький 0...+2,

Луцьк 0...+2,

Рівне 0...+2,

Житомир 0...+2,

Вінниця 0...+2,

Одеса +7...+9,

Миколаїв +4...+6,

Херсон +4...+6,

Сімферополь +7...+9,

Кропивницький +2...+4,

Черкаси +2...+4,

Чернігів 0...+2,

Суми 0...+2,

Полтава +2...+4,

Дніпро +3...+5,

Запоріжжя +4...+6,

Донецьк +3...+5,

Луганськ +4...+6,

Харків +3...+5.



Прогноз погоди на 23 грудня / Карта Укргідрометцентру