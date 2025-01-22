УКР РУС
22 січня 2025, 16:22
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Мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 23 січня

Ірина Марціяш

В Україні, 23 січня, очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують, що буде невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 23 січня

Синоптики прогнозують, що в Україні 23 січня буде хмарно. За їхніми прогнозами, буде невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних, вночі і східних областей без опадів.

На Правобережжі вночі та вранці місцями туман, ожеледь.

Вітер переважно буде південно-східний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (вночі в Карпатах 0-5 градуси морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8 градусів тепла),
– повідомили фахівці.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +1...+3,
  • Ужгород +2...+4,
  • Львів +4...+6,
  • Івано-Франківськ +4...+6,
  • Тернопіль +2...+4,
  • Чернівці +5...+7,
  • Хмельницький +2...+4,
  • Луцьк +2...+4,
  • Рівне +2...+4,
  • Житомир +2...+4,
  • Вінниця +3...+5,
  • Одеса +6...+8,
  • Миколаїв +5...+7,
  • Херсон +5...+7,
  • Сімферополь +6...+8,
  • Кропивницький +3...+5,
  • Черкаси +2...+4,
  • Чернігів 0...+2,
  • Суми 0...+2,
  • Полтава 0...+2,
  • Дніпро +2...+4,
  • Запоріжжя +2...+4,
  • Донецьк 0...+2,
  • Луганськ -1...+1,
  • Харків 0...+2.


Погода на 23 січня / Фото Укргідрометцентру