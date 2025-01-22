Мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 23 січня
В Україні, 23 січня, очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують, що буде невеликий мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 23 січня
Синоптики прогнозують, що в Україні 23 січня буде хмарно. За їхніми прогнозами, буде невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних, вночі і східних областей без опадів.
На Правобережжі вночі та вранці місцями туман, ожеледь.
Вітер переважно буде південно-східний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (вночі в Карпатах 0-5 градуси морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8 градусів тепла),
– повідомили фахівці.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +1...+3,
- Ужгород +2...+4,
- Львів +4...+6,
- Івано-Франківськ +4...+6,
- Тернопіль +2...+4,
- Чернівці +5...+7,
- Хмельницький +2...+4,
- Луцьк +2...+4,
- Рівне +2...+4,
- Житомир +2...+4,
- Вінниця +3...+5,
- Одеса +6...+8,
- Миколаїв +5...+7,
- Херсон +5...+7,
- Сімферополь +6...+8,
- Кропивницький +3...+5,
- Черкаси +2...+4,
- Чернігів 0...+2,
- Суми 0...+2,
- Полтава 0...+2,
- Дніпро +2...+4,
- Запоріжжя +2...+4,
- Донецьк 0...+2,
- Луганськ -1...+1,
- Харків 0...+2.