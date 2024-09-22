Сонце зігріватиме теплом, але місцями прогнозують тумани: якою буде погода 23 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у понеділок, 23 вересня, буде сухою і теплою. Сонце зігріватиме своїми променями, однак місцями можливі тумани.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Також вони поділилися, якою буде температура у різних областях.
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Прогноз погоди на 23 вересня
У понеділок, 23 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Сонячна погода зігріватиме теплом, й в Україні буде по-літньому тепло.
Так, на Заході температура повітря вдень сягатиме +22...+25 градусів. На Півночі країни синоптики прогнозують до +24 градусів тепла. Водночас у східних, центральних та південних областях повітря прогріється до +27 градусів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+9 градусів, хоча на Півдні буде тепліше – до +12.
Синоптики не прогнозують опадів у понеділок, однак на Заході можливі тумани. Вітер буде несильним – від 3 до 8 метрів за секунду, переважно північно-східного напрямку.
Температура у різних містах України
- Київ +23...+25;
- Ужгород +22…+24;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+27;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру