Буде холодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

22 жовтня 2024, 16:59
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Автор: Вікторія Кульженко

Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 23 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Водночас синоптики не прогнозують опадів.

Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте опадів не очікується. Крім цього, відбудеться зниження температури. 

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Якою буде погода в Україні 

По всій території нашої держави буде без опадів. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до +10, а вдень +11...+16 градусів, у південній частині +14...+19 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується невелика хмарність, без опадів. Крім цього, вітер південно-західний️ з переходом на північно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів тепла, вдень +11...+16 градусів. Натомість у Києві вночі синоптики прогнозують +5...+7 градусів тепла, вдень +12...+14 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +13...+15
  • Ужгород – +14...+16
  • Львів – +13...+15
  • Івано-Франківськ – +13...+15
  • Тернопіль – +13...+15
  • Чернівці – +13...+15
  • Хмельницький – +13...+15
  • Луцьк – +13...+15
  • Рівне – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Вінниця – +14...+16
  • Одеса – +17...+19
  • Миколаїв – +16...+18
  • Херсон – +16...+18
  • Сімферополь – +16...+18
  • Кропивницький – +16...+18
  • Черкаси – +14...+16
  • Чернігів – +13...+15
  • Суми – +14...+16
  • Полтава – +15...+17
  • Дніпро – +16...+18
  • Запоріжжя – +15...+17
  • Донецьк – +16...+18
  • Луганськ – +15...+17
  • Харків – +15...+17


Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / Укргідрометцентр