Дощитиме майже у всіх областях: прогноз погоди в Україні на 24 квітня

Погода в Україні у понеділок, 24 квітня, буде дощовою майже по всій території. Сподіватися на сухий день слід лише жителям певних регіонів.

Сонячне тепло, звісно, дарує більше приємних емоцій у цей важкий час, однак сподіватися на нього 24 квітня не варто. Натомість краще подбати про те, аби була поруч парасолька.

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Ситуація по регіонах

Синоптики зазначають, що найсильніші дощі будуть на Сході та Півдні України. Хоча все ж жителям Одеси та області – пощастило, адже погода в регіоні очікується сухою.

Водночас на Заході можливі короткочасні дощі, за винятком Закарпатської області. Власне, в цьому регіоні варто чекати сильних гроз.

Також у Центрі та на Півночі буде хмарно з проясненнями. Ніч буде сухою, а день – подекуди з невеликим дощами.

Вітер переважно південно-східний від 5 до 10 метрів на секунду,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Окремо розповімо про погоду в столиці. Власне, в Києві температура буде доволі теплою – від 14 до 19 градусів. Разом з тим можливий дощ.

Температура в містах

Київ – +16...+18

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17...+19

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +15...+17

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17



Якою буде температура в обласних центрах 24 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру