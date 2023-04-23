Дощитиме майже у всіх областях: прогноз погоди в Україні на 24 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 24 квітня, буде дощовою майже по всій території. Сподіватися на сухий день слід лише жителям певних регіонів.
Сонячне тепло, звісно, дарує більше приємних емоцій у цей важкий час, однак сподіватися на нього 24 квітня не варто. Натомість краще подбати про те, аби була поруч парасолька.
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Ситуація по регіонах
Синоптики зазначають, що найсильніші дощі будуть на Сході та Півдні України. Хоча все ж жителям Одеси та області – пощастило, адже погода в регіоні очікується сухою.
Водночас на Заході можливі короткочасні дощі, за винятком Закарпатської області. Власне, в цьому регіоні варто чекати сильних гроз.
Також у Центрі та на Півночі буде хмарно з проясненнями. Ніч буде сухою, а день – подекуди з невеликим дощами.
Вітер переважно південно-східний від 5 до 10 метрів на секунду,
– пишуть в Укргідрометцентрі.
Окремо розповімо про погоду в столиці. Власне, в Києві температура буде доволі теплою – від 14 до 19 градусів. Разом з тим можливий дощ.
Температура в містах
- Київ – +16...+18
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +17...+19
- Івано-Франківськ – +16...+18
- Тернопіль – +16...+18
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +16...+18
- Луцьк – +17...+19
- Рівне – +16...+18
- Житомир – +16...+18
- Вінниця – +15...+17
- Одеса – +16...+18
- Миколаїв – +16...+18
- Херсон – +16...+18
- Сімферополь – +15...+17
- Кропивницький – +16...+18
- Черкаси – +15...+17
- Чернігів – +16...+18
- Суми – +15...+17
- Полтава – +16...+18
- Дніпро – +16...+18
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +16...+18
- Луганськ – +15...+17
- Харків – +15...+17
Якою буде температура в обласних центрах 24 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру