Україну охопить похолодання: прогноз погоди на 24 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 24 жовтня буде прохолоднішою, ніж днями раніше. Стовпчики термометрів опустяться у всіх регіонах. Однак буде сухо, оскільки дощів не прогнозують.
У багатьох областях температура повітря сягатиме всього до +10 градусів. Загалом у неділю буде хмарно з проясненнями.
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Що прогнозують у регіонах
Найхолоднішу погоду прогнозують на Заході та на Півночі. Наприклад, на Рівненщині, Сумщині та Чернігівщині обіцяють +6...+8 градусів. На Черкащині та Львівщині трохи тепліше – +7...+9. Найтеплішим день видасться на Сході та Півдні – +10...+13 градусів.
Про холодні ночі попереджають жителів північних та західних областей. Стовпчики термометрів можуть опуститись до +1...+3 градуси. Щоправда, заморозків ще не прогнозують.
Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Дощитиме лише в Криму
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що у неділю невеликі дощі ймовірні на північному Сході України. Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, вдень та вночі дощитиме в окупованому Криму.
Погода у містах України 23 жовтня
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +7...+9
Рівне – +6...+8
Житомир – +8...+10
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +6...+8
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +8...+10
Київ – +7...+9
Погода в Україні / Фото Укргідрометцентру