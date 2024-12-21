Чи буде аномальне тепло на Різдво в Україні
Як і минулого року, сильні снігопади на Різдво не очікуються. Різкого похолодання аж до сильних морозів ще також не буде.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.
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Погода на Різдво 25 грудня
За орієнтовним прогнозом на картах, 24 грудня на Заході очікується невеликий мокрий сніг. Тим часом у центральних і частині південних областей – дощі. На решті території без опадів.
Найпрохолодніша ніч буде у західних областях. Втім, без великих морозів. Лише -1 – -4 градуси. Вдень -1 – +1. До речі, така температура очікується у Києві вночі.
Тим часом в інших областях жодних морозів навіть у темну пору доби. Так, переважно +2 – +4 градуси. Вдень до +8 градусів.
Погода на Святвечір, 24 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
Цікаво, що за орієнтовними прогнозами на картах, на Різдво опади в Україні поки не очікуються. Різкого похолодання 25 грудня також не буде. Вночі майже всюди плюси (максимум +5 градусів), лише на Заході -1 – +1 градус.
Вдень у західних і північних областях +2 – +4 градусів, у центральних і східних – подекуди +5 – +7. Найтепліше на Півдні, зокрема, +6 – +8 градусів.
Погода на Різдво, 25 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на три доби
- Синоптики прогнозували, що 21 грудня вночі у північних, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській, вдень у південних, більшості центральних і східних областях буде невеликий дощ. На решті території без опадів. На Півдні вночі та вранці місцями туман.
- Протягом суботи в Україні від -1 до +4 градусів. На Півдні +4 – +10, а в окупованому Криму навіть до +15 градусів.
- У неділю в Україні, крім Заходу та Півночі, очікуються помірні дощі, місцями (крім Південного Сходу), з мокрим снігом.
- Далі, 23 грудня, на Заході, Сході й Південному Сході невеликі опади. Тим часом на решті території України опади не очікуються.
- У неділю й понеділок вночі та вдень від -3 до +4 градусів. На Півдні й Південному Сході +1 – +9, у Криму до +11 градусів.
- У Карпатах часом невеликий сніг. Тільки в неділю без опадів. Температура повітря 0 – -8 градусів.