Схід та Захід накриють весняні грози: прогноз погоди в Україні на 25 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні у вівторок, 25 квітня, буде тепла погода. На Заході та Сході України дощитиме, у центральних регіонах прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
На Півночі країни також буде мінлива хмарність, дощитиме на Волині, Рівненщині, невеликий дощ буде на Житомирщині. На Півдні – мінлива хмарність, без опадів.
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Якою буде погода в регіонах
У західних областях погода буде теплою, дощовою. Вдень – 11 – 13 градусів тепла. Тільки у Хмельницькій області прогнозують рекордні +14 – 16 градусів. Вночі температура опуститься до 6 – 10 градусів тепла.
На Сході також будуть короткочасні дощі. Як і на Заході, там можливі грози. Температура повітря сягатиме до 19 градусів тепла вдень та до 10 – вночі.
На Півночі та Півдні країни також буде до 19 градусів тепла вдень та до 8 – вночі. Щоправда, у Криму прогнозують до 20 градусів тепла.
У Центрі України опадів не прогнозують. Вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень – 15 – 20 градусів. У самому Києві вночі – 6 – 8 градусів тепла, вдень – 17 – 19 градусів.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +17...+19
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +11...+13
- Івано-Франківськ – +11...+13
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +14...+16
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +16...+18
- Вінниця – +17...+19
- Одеса – +17...+19
- Миколаїв – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Сімферополь – +18...+20
- Кропивницький – +17...+19
- Черкаси – +16...+18
- Чернігів – +17...+19
- Суми – +17...+19
- Полтава – +17...+19
- Дніпро – +17...+19
- Запоріжжя – +17...+19
- Донецьк – +14...+16
- Луганськ – +13...+15
- Харків – +11...+13
Якою буде температура в Україні 25 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру