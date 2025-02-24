Без опадів, але з ожеледицею: прогноз погоди на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, у західних областях України продовжуватиметься потепління. Водночас температура на півночі та сході країни залишатиметься відчутно нижчою – у деяких регіонах вночі вона може сягати -14.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не очікується, лише у східних областях можливий невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди можлива ожеледиця.

За прогнозом, вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

У західних, південно-західних областях та Криму вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...8 градусів, значно холодніше буде на північному сході країни – там очікують до -16. Водночас вдень на більшості територій України буде плюсова температура – від +2 до 7 градусів. Прохолодніша температура буде на Лівобережжі, де навіть вдень зберігатиметься -2...7 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1...+3;

Ужгород +5...+7;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +5...+7;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +5...+7;

Рівне +4...+6;

Житомир 0...+2;

Вінниця +3...+5;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +2...+4;

Херсон +1...+3;

Сімферополь +2...+4;

Кропивницький 0...+2;

Черкаси -+1...+3;

Чернігів -3...-1;

Суми -4...-2;

Полтава -4...-2;

Дніпро -4...-2;

Запоріжжя -4...-2;

Донецьк -8...-6;

Луганськ -8...-6;

Харків -5...-3.

Погода на 25 лютого / Карта Укргідрометцентру