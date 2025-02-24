Без опадів, але з ожеледицею: прогноз погоди на 25 лютого
- 25 лютого в Україні очікується потепління на заході, мінусова температура зберігатиметься на півночі та сході, також можлива ожеледиця на дорогах.
- Температури вдень коливатимуться від +2 до +7 градусів, прохолодніше буде на Лівобережжі, де вдень збережеться -2...7 градусів.
У вівторок, 25 лютого, у західних областях України продовжуватиметься потепління. Водночас температура на півночі та сході країни залишатиметься відчутно нижчою – у деяких регіонах вночі вона може сягати -14.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 25 лютого
У вівторок, 25 лютого, синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не очікується, лише у східних областях можливий невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди можлива ожеледиця.
За прогнозом, вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.
У західних, південно-західних областях та Криму вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...8 градусів, значно холодніше буде на північному сході країни – там очікують до -16. Водночас вдень на більшості територій України буде плюсова температура – від +2 до 7 градусів. Прохолодніша температура буде на Лівобережжі, де навіть вдень зберігатиметься -2...7 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +1...+3;
- Ужгород +5...+7;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +5...+7;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +4...+6;
- Житомир 0...+2;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +2...+4;
- Херсон +1...+3;
- Сімферополь +2...+4;
- Кропивницький 0...+2;
- Черкаси -+1...+3;
- Чернігів -3...-1;
- Суми -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Дніпро -4...-2;
- Запоріжжя -4...-2;
- Донецьк -8...-6;
- Луганськ -8...-6;
- Харків -5...-3.