Грози відступатимуть, але буде прохолодно: прогноз погоди на 25 серпня

Погода в Україні у середу, 25 серпня, буде прохолодною, хоча на Сході та Півдні температура повітря сягатиме аж до +29 градусів. Тішить, що у більшості регіонів буде сухо.

Синоптики прогнозують, що сонце виглядатиме часто. Однак у північних областях та частині центральних небо зовсім затягне хмарами.

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Де чекати грози

Дощі з грозами охоплять кілька регіонів. Опади прогнозують і вдень, і вночі:

у Чернігівській області,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Київській,

Житомирській.

На Сході та Півдні – спекотно

У південних областях в середу буде найспекотніше. Там обіцяють +26...+29. Така ж ситуація буде у східних регіонах.

У Центрі та на Півночі України буде вже холодніше. Температура повітря коливатиметься від +20 до +26 градусів. Натомість на Заході буде відносно холодно: прогнозують всього +17...+19.

Яка погода буде у Києві

У столиці день видасться похмурим. Падатиме дощ, а також можливі грози. Жителям Києва варто одягатись тепліше, оскільки стовпчики термометрів сягатимуть +20...+22 градуси.

Прогноз погоди у містах України 25 серпня

Ужгород – +19...+21

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +22...+24

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків –+26...+28

Київ – +20...+22



Погода 25 серпня / Карта Укргідрометцентру