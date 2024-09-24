Тепло, але місцями із дощами та грозами: якою буде погода в Україні 25 вересня

24 вересня 2024, 15:00
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Автор: Софія Рожик

Джерело:

Укргідрометцентр

Тепла осіння погода ще затримається в Україні 25 вересня. Цього дня синоптики прогнозують до 28 градусів тепла та мінливу хмарність.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, у деяких областях пройде короткочасний дощ. Місцями також прогнозуються грози.

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Прогноз погоди на 25 вересня

Мінливу хмарність у середу, 25 вересня, прогнозують у всіх областях України. 

За даними синоптиків, день для більшості регіонів мине без опадів. Лише у західних областях прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза,
– прогнозують синоптики.

Вітер – південний та південно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Вночі прогнозують 9 – 14 градусів тепла, а на узбережжі морів – до 17. 

Вдень термометри у більшості областях показуватимуть 23 – 28 градусів тепла, а у західних областях – 18 – 23.

Загалом стовпчики термометрів вдень в обласних центрах сягнуть таких позначок:

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +24...+26
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +25...+27
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +22..+24
  • Харків +24...+26

Погода в Україні 24 вересня / Укргідрометцентр