Мінлива хмарність і майже без опадів: прогноз погоди на 26 червня

25 червня 2024, 14:26
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у середу, 26 червня, буде сонячною і з мінливою хмарністю. Також буде сухо і без опадів, лише в кількох областях можуть спостерігатися короткочасні дощі.

Також місцями можуть спостерігатися грози, однак вони теж будуть короткочасними. Водночас через високу температуру в низці областей оголошено високий рівень пожежної небезпеки, тому варто бути вкрай обачними при поводженні з вогнем. 

До теми Навіть на Півдні: сильної спеки в Україні поки що не буде

Прогноз погоди на 26 червня

У середу, 26 червня, синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Майже на всій території країни буде без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах, а також в Харківській та Луганській областях спостерігатимуться короткочасні дощі, місцями – навіть з грозами. 

Вдень температура повітря буде комфортною і не спекотною. Так, стовпчики термометрів сягатимуть від +22 до максимум +27 градусів. Вночі прогнозують +12...+17 градусів. 

Що стосується вітру, то він буде не сильним – від 5 до 10 метрів за секунду, північного та південно-східного напрямку. 

Погода в різних містах України

  • Київ +25...+27,
  • Ужгород +26..+28,
  • Львів +26...+28,
  • Івано-Франківськ +25...+27,
  • Тернопіль +25...+27,
  • Чернівці +26...+28,
  • Хмельницький +26...+28,
  • Луцьк +24...+26,
  • Рівне +24...+26,
  • Житомир +24...+26,
  • Вінниця +26...+28,
  • Одеса +25...+25,
  • Миколаїв +26...+28,
  • Херсон +26...+28,
  • Сімферополь +25...+27,
  • Кропивницький +25...+27,
  • Черкаси +25...+27,
  • Чернігів +23...+25,
  • Суми +22...+24,
  • Полтава +24...+26,
  • Дніпро +25...+27,
  • Запоріжжя +25...+27,
  • Донецьк +24...+26,
  • Луганськ +23...+25,
  • Харків +23...+25.


Прогноз погоди в Україні 26 червня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! 26 червня в Криму, на Півдні, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Чернівецькій областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Автор: Анжеліка Байбак