Тепло, як у березні: якою буде погода 26 січня
У неділю, 26 січня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У частині областей пригріє до +12 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 26 січня
В останню неділю січня буде хмарно з проясненнями. Жодні опади не очікуються. В Україні, крім більшості західних і північних областей, вночі та вранці подекуди туман.
Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у Карпатах окремі пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі від +3 до -2 градусів, у Карпатах 0 – -5 градусів. Вдень +4 – +9, на Південному Заході й у Криму навіть +7 – +12. Тільки на Сході +1 – +6.
Прогноз погоди на 26 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +6 – +8
- Ужгород +7 – +9
- Львів +8 – +10
- Івано-Франківськ +8 – +10
- Тернопіль +6 – +8
- Чернівці +7 – +9
- Хмельницький +6 – +8
- Луцьк +6 – +8
- Рівне +6 – +8
- Житомир +6 – +8
- Вінниця +6 – +8
- Одеса +6 – +8
- Миколаїв +8 – +10
- Херсон +8 – +10
- Сімферополь +9 – +11
- Кропивницький +6 – +8
- Черкаси +6 – +8
- Чернігів +5 – +7
- Суми +4 – +6
- Полтава +5 – +7
- Дніпро +5 – +7
- Запоріжжя +6 – +8
- Донецьк +5 – +7
- Луганськ +3 – +5
- Харків +3 – +5