Місцями мокрий сніг та до 8 градусів морозу: прогноз погоди на 27 листопада

26 листопада 2024, 15:58
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Автор: Софія Рожик

Синоптики у середу, 27 листопада, прогнозують в Україні подекуди мокрий сніг та туман. Місцями також буде ожеледиця.

Удень температура повітря прогріється до 7 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 27 листопада

У середу по Україні прогнозується мінлива хмарність. 

Вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів,
– повідомляють синоптики.

Також у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди буде ожеледиця.

А у південній частині України вночі та вранці місцями прогнозують туман. 

Вітер цього дня буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. 

Температура вночі опуститься до 3 – 8 градусів морозу, лише на заході та південному сході буде близько 0.

Удень прогнозується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а у західних областях, на Одещині та в Криму – 2 – 7 вище нуля.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1..+1
  • Ужгород +4...+6
  • Львів +5..+7
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +3...+5
  • Чернівці +4...+6
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +4...+6
  • Житомир +1...+3
  • Вінниця +1...+3
  • Одеса +4...+6
  • Миколаїв +3...+5
  • Херсон +3...+5
  • Сімферополь +4...+6
  • Кропивницький +1...+3
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 0...+2
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +2...+4
  • Донецьк +1...+3
  • Луганськ +1...+3
  • Харків +1...+3

Погода в Україні 27 листопада / Карта Укргідрометцентру