Місцями дощі, пориви вітру, але й досі по-літньому тепло: прогноз погоди на 27 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у п'ятницю, 27 вересня, буде місцями з дощами й поривами вітру. Але температура повітря й досі лишається по-літньому теплою, а у деяких областях пригріє до +27 градусів.
Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, на більшості території України буде сухо і без опадів. Однак кілька регіонів накриє негода.
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Якою буде погода 27 вересня
У п'ятницю, 27 вересня, синоптики прогнозують на більшості територій України суху погоду з мінливою хмарністю. Лише у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень подекуди невеликий дощ. Крім того, у західних областях можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
В інших областях буде сухо, без опадів та поривів вітру. Синоптики прогнозують південний вітер 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +12...+17 градусів. Прохолодніші ночі будуть на Сході, де стовпчики можуть опуститися до +9 градусів. Вдень температура повітря буде теплою, хоча й дещо нижчою, порівняно з попередніми днями. Так, стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів. Прохолодніше буде на Заході країни, де температура повітря буде +20...+25 градусів.
Температура у різних містах України
- Київ +25...+27;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +26…+26;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +22…+24;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру
Зверніть увагу! У центральних, більшості північних, південних, Харківській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.