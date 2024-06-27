Пекельна спека знову в Україні: прогноз погоди 28 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 28 червня, в Україні переважно буде без опадів. Лише в окремих регіонах на Заході можливі невеликі дощі.
Українцям варто розраховувати на неймовірну літню спеку. Саме тому варто попіклуватися про себе – прикупити собі сонцезахисний крем та не забувати про головний убір.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 28 червня небо над Україною буде мінливо хмарним. Переважно без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер помірний, змінних напрямків, швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі не перевищуватиме +14...+19, на узбережжі морів до +23. Вдень же стовпчики термометра покажуть +26...+31.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +28...+30,
- Ужгород +26..+28,
- Львів +28...+30,
- Івано-Франківськ +29...+31,
- Тернопіль +29...+31,
- Чернівці +29...+31,
- Хмельницький +29...+31,
- Луцьк +29...+31,
- Рівне +29...+31,
- Житомир +28...+30,
- Вінниця +28...+30,
- Одеса +27...+29,
- Миколаїв +28...+30,
- Херсон +28...+30,
- Сімферополь +28...+30,
- Кропивницький +28...+30,
- Черкаси +28...+30,
- Чернігів +28...+30,
- Суми +26...+28,
- Полтава +26...+28,
- Дніпро +28...+30,
- Запоріжжя +27...+29,
- Донецьк +26...+28,
- Луганськ +24...+26,
- Харків +26...+28.
Погода в Україні на 28 червня 2024 / Укргідрометцентр