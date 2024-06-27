Пекельна спека знову в Україні: прогноз погоди 28 червня

27 червня 2024, 14:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

У п'ятницю, 28 червня, в Україні переважно буде без опадів. Лише в окремих регіонах на Заході можливі невеликі дощі.

Українцям варто розраховувати на неймовірну літню спеку. Саме тому варто попіклуватися про себе – прикупити собі сонцезахисний крем та не забувати про головний убір.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 28 червня небо над Україною буде мінливо хмарним. Переважно без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер помірний, змінних напрямків, швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме +14...+19, на узбережжі морів до +23. Вдень же стовпчики термометра покажуть +26...+31.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +28...+30,
  • Ужгород +26..+28,
  • Львів +28...+30,
  • Івано-Франківськ +29...+31,
  • Тернопіль +29...+31,
  • Чернівці +29...+31,
  • Хмельницький +29...+31,
  • Луцьк +29...+31,
  • Рівне +29...+31,
  • Житомир +28...+30,
  • Вінниця +28...+30,
  • Одеса +27...+29,
  • Миколаїв +28...+30,
  • Херсон +28...+30,
  • Сімферополь +28...+30,
  • Кропивницький +28...+30,
  • Черкаси +28...+30,
  • Чернігів +28...+30,
  • Суми +26...+28,
  • Полтава +26...+28,
  • Дніпро +28...+30,
  • Запоріжжя +27...+29,
  • Донецьк +26...+28,
  • Луганськ +24...+26,
  • Харків +26...+28.

Погода в Україні на 28 червня 2024 / Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик