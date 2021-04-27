Прогноз погоди на 28 квітня: сонячно, але заморозки не відступають

Погода в Україні у середу, 28 квітня буде безхмарною і сонячною. Втім, вночі все ще зберігатиметься мінусова температура.

Середня денна температура в Україні становитиме +10...+13 градусів. Трохи прохолодніше буде на Сумщині, Івано-Франківщині і у Чернівцях. Там синоптики обіцяють +10...+12 градусів.

Тим часом Карпати оповив сніг: на високогір'ї є загроза сходження лавин

Найтепліше буде на Півдні: на Херсонщині та у Криму очікують +14...16 градусів. У Києві обіцяють +11...+13 градусів.

Опадів на території усієї Україні у середу не передбачають.

Прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці зазначає: вдень 28 квітня, після ще ночі із заморозками, сонце грітиме сильніше. Відтак, температура підніметься до +11...+15 градусів. Однак на Сумщині буде холодніше – +8...+10 градусів.

28 квітня в Україні буде сонячно і безхмарно, саме час "підставляти йому щоки і носа, щоб внести нові кольори". У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 28 квітня

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +11...+13

Київ – +11...+13