В Україні – сухо та сонячно: прогноз погоди на 28 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 28 жовтня, буде сухою та сонячною. Водночас температура повітря передбачається не надто високою.
Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Одещині та Миколаївщині. Стовпчики термометрів там досягатимуть +16 градусів.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +12…+15 градусів. На Сході також без дощів, вдень передбачають +9...+13 градусів.
У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +10...+13 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +12...+16 градусів.
У Києві в четвер, 28 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.
Погода у містах України 28 жовтня
Ужгород – +13...+15
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +9...+11
Харків – +10...+12
Київ – +11...+13