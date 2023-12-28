Де в Україні дощитиме та сніжитиме: прогноз погоди на 29 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 29 грудня, буде відносно теплою. Водночас у деяких регіонах дощитиме.
У п'ятницю вітер матиме здебільшого південно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах вдень подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
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Якою буде погода в регіонах України
Синоптики прогнозують 29 грудня здебільшого хмарну погоду без опадів. Невеликий дощ та мокрий сніг можливі на території східних регіонів та Полтавської області.
В середньому вдень температура сягатиме 4 – 9 градусів тепла, вночі – від 2 морозу до 3 градусів тепла. Водночас синоптики прогнозують на заході та півдні України 8 – 13 градусів тепла. Зокрема, на Прикарпатті та в Криму місцями спостерігатиметься до 6 градусів тепла.
У Київській області температура буде хмарною з проясненнями, без опадів. Там прогнозують південно-західний вітер до 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла. У Києві вночі 0 – 2 градусів тепла, вдень 5 – 7 градусів тепла,
– запевнили синоптики.
Яка погода в містах України
- Київ +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +6...+8
- Рівне +6...+8
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +6...+5
- Чернігів +5...+7
- Суми +4...+6
- Полтава +5...+7
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +4...6
- Харків +4...+6