Де в Україні дощитиме та сніжитиме: прогноз погоди на 29 грудня

28 грудня 2023, 15:15
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 29 грудня, буде відносно теплою. Водночас у деяких регіонах дощитиме.

У п'ятницю вітер матиме здебільшого південно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах вдень подекуди можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

Синоптики прогнозують 29 грудня здебільшого хмарну погоду без опадів. Невеликий дощ та мокрий сніг можливі на території східних регіонів та Полтавської області.

В середньому вдень температура сягатиме 4 – 9 градусів тепла, вночі – від 2 морозу до 3 градусів тепла. Водночас синоптики прогнозують на заході та півдні України 8 – 13 градусів тепла. Зокрема, на Прикарпатті та в Криму місцями спостерігатиметься до 6 градусів тепла.

У Київській області температура буде хмарною з проясненнями, без опадів. Там прогнозують південно-західний вітер до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла. У Києві вночі 0 – 2 градусів тепла, вдень 5 – 7 градусів тепла,
– запевнили синоптики.

Яка погода в містах України

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львів +8...+10
  • Івано-Франківськ +8...+10
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +7...+9
  • Хмельницький +6...+8
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +6...+5
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +6...+8
  • Запоріжжя +8...+10
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +4...6
  • Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Маргарита Волошина