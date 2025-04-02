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24 Канал Новини України Тепло, але з дощами: якою буде погода 3 квітня
2 квітня, 14:43
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Тепло, але з дощами: якою буде погода 3 квітня

Анжеліка Байбак

У четвер, 3 квітня, в Україні буде тепла погода, але місцями з дощами. Стовпчики термометрів показуватимуть до +18, хоча в Карпатах вночі очікується мокрий сніг та 0 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 3 квітня

Синоптики повідомили, що найближчої ночі на погоду більшості західних, Вінницької, Житомирської й Київської областей та південного сходу країни ще впливатимуть атмосферні фронти, зумовлюючи невеликий дощ. Вдень атмосферний тиск зростатиме і розпогоджуватиметься, лише на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни прогнозують невеликий дощ.

Вітер прогнозується з півночі та північного сходу, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме від +3 до +8 градусів. Ночі у західних областях очікуються холодніші – +1…+6 градусів. Вдень пригріє до +12…+17 градусів, що тепліше, ніж у середу, 2 квітня. Найтепліше буде на Сході, де стовпчики термометрів підіймуться до +18 градусів,. 

Водночас у Карпатах очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі опуститься близько 0, а вдень сягатиме +3…+8 тепла.

Якою буде температура в різних містах

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +12...+14;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +16...+18;
  • Харків +15...+17.


Прогноз погоди на 3 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, якою буде погода у квітні. Так, синоптики розповіли, якою буде середня температура та чи варто очікувати спекотних днів вже цього місяця.