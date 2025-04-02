Тепло, але з дощами: якою буде погода 3 квітня

У четвер, 3 квітня, в Україні буде тепла погода, але місцями з дощами. Стовпчики термометрів показуватимуть до +18, хоча в Карпатах вночі очікується мокрий сніг та 0 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 3 квітня

Синоптики повідомили, що найближчої ночі на погоду більшості західних, Вінницької, Житомирської й Київської областей та південного сходу країни ще впливатимуть атмосферні фронти, зумовлюючи невеликий дощ. Вдень атмосферний тиск зростатиме і розпогоджуватиметься, лише на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни прогнозують невеликий дощ.

Вітер прогнозується з півночі та північного сходу, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме від +3 до +8 градусів. Ночі у західних областях очікуються холодніші – +1…+6 градусів. Вдень пригріє до +12…+17 градусів, що тепліше, ніж у середу, 2 квітня. Найтепліше буде на Сході, де стовпчики термометрів підіймуться до +18 градусів,.

Водночас у Карпатах очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі опуститься близько 0, а вдень сягатиме +3…+8 тепла.

Якою буде температура в різних містах

Київ +14...+16;

Ужгород +13...+15;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +14...+16;

Вінниця +13...+15;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +15...+17;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +16...+18;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди на 3 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, якою буде погода у квітні. Так, синоптики розповіли, якою буде середня температура та чи варто очікувати спекотних днів вже цього місяця.