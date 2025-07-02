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24 Канал Новини України Де буде сильна спека, а в яких областях йтимуть дощі: погода на 3 липня
2 липня, 15:08
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Де буде сильна спека, а в яких областях йтимуть дощі: погода на 3 липня

Юлія Муріна

Погода у четвер, 3 липня, в Україні буде теплою, подекуди спекотною. У частині областей очікуються дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 3 липня

У четвер над Україною буде формуватися поле підвищеного тиску. Воно сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Найвідчутніше –  на Заході й Півдні. 

Тільки на Сході й Південному Сході країни атмосферний фронт додасть трохи вологи. Там буде помірно тепло.

В Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі на Південному Сході, удень на Сході подекуди йтиме невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі +12 – +17 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів. Удень +25 – +30 градусів, а на Заході й Півдні вже до +33. Тільки у східних областях +21 – +26 градусів.

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Прогноз погоди на 3 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +27 – +29
  • Ужгород +31 – +33
  • Львів +30 – +32
  • Івано-Франківськ +30 – +32
  • Тернопіль +30 – +32
  • Чернівці +29 – +31
  • Хмельницький +30 – +32
  • Луцьк +30 – +32
  • Рівне +30 – +32
  • Житомир +30 – +32
  • Вінниця +29 – +31
  • Одеса +30 – +32
  • Миколаїв +30 – +32
  • Херсон +29 – +31
  • Сімферополь +27 – +29
  • Кропивницький +28 – +30
  • Черкаси +27 – +29
  • Чернігів +27 – +29
  • Суми +25 – +27
  • Полтава +26 – +28
  • Дніпро +26 – +28
  • Запоріжжя +26 – +28
  • Донецьк +22 – +24
  • Луганськ +22 – +24
  • Харків +23 – +25