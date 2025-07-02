Де буде сильна спека, а в яких областях йтимуть дощі: погода на 3 липня

Погода у четвер, 3 липня, в Україні буде теплою, подекуди спекотною. У частині областей очікуються дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 3 липня

У четвер над Україною буде формуватися поле підвищеного тиску. Воно сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Найвідчутніше – на Заході й Півдні.

Тільки на Сході й Південному Сході країни атмосферний фронт додасть трохи вологи. Там буде помірно тепло.

В Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі на Південному Сході, удень на Сході подекуди йтиме невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі +12 – +17 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів. Удень +25 – +30 градусів, а на Заході й Півдні вже до +33. Тільки у східних областях +21 – +26 градусів.

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Прогноз погоди на 3 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах