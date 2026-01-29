Укр Рус
Від опадів до плюсових температур: прогноз погоди в Україні на 30 січня
29 січня, 17:22
Від опадів до плюсових температур: прогноз погоди в Україні на 30 січня

Дар'я Смородська

У п'ятницю, 30 січня, погода в Україні буде відносно теплою, але місцями прогнозують опади. У кінці місяця ще будуть будуть морозні ночі й водночас тепліші дні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 30 січня?

В Україні у п'ятницю, 30 січня, прогнозують хмарну погоду. Невеликий сніг може пройти в північно-західних та більшості північних областей. Удень опади прогнозують і на Сумщнині. На Півдні, Одещині та Миколаївщині може бути дощ, місцями значний.

Упродовж доби температура повітря може змінюватися від 7 до 12 градусів морозу. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть вночі та вдень +1…+6 градусів тепла, а в Криму повітря може прогрітися до 12 градусів тепла.

На решті території прогнозують мокрий сніг та дощ. У центральних та Харківській областях може бути ожеледь та налипання мокрого снігу. Протягом доби температура коливатиметься в межах 0 – 5 градусів морозу. 

На Закарпатті істотних опадів не прогнозують. Температура змінюватиметься від одного градусу морозу до 4 градусів тепла.

Синоптики прогнозують у нічні години та вранці туман подекуди в більшості південних регіонів, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. На Північному Сході вдень місцями пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.

Через ожеледицю та налипання мокрого снігу в частині України оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Негода прогнозується на території, крім Півдня та Південного Сходу.

Яка погода прогнозується в обласних центрах?

  • Київ -11…-9;
  • Ужгород +1…+3;
  • Львів -8...-6;
  • Івано-Франківськ -8...-6;
  • Тернопіль -9...-7;
  • Чернівці -7...-5;
  • Хмельницький -10...-8;
  • Луцьк -10...-8;
  • Рівне -10...-8;
  • Житомир -10...-8;
  • Вінниця -4…-2;
  • Одеса +3...+5;
  • Миколаїв  +3...+5;
  • Херсон  +3...+5;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький 0…+2;
  • Черкаси -4…-2;
  • Чернігів -11…-9;
  • Суми -11…-9;
  • Полтава -3…-1;
  • Дніпро +3…+5;
  • Запоріжжя +3…+5;
  • Донецьк +3…+5;
  • Луганськ +1...+3;
  • Харків -3…-1.


Прогноз погоди в Україні на 30 січня / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде в лютому?

  • З 1 по 3 лютого в Україні очікується різке зниження температури навіть до 30 градусів морозу. особливо похолодання торкнуться Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Полтавської та Харківської областей.

  • За прогнозами синоптиків, у південних та східних областях України передбачаються незначні морози, стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів чи менше.

  • Перед морозами буде проходження циклону через південно-східні регіони. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що в тій частині країни знову можуть бути опади у вигляді помірного мокрого снігу та дощу.