В одній частині України – сухо і тепло, в іншій – грози та спека: прогноз погоди на 30 травня

У п'ятницю, 30 травня, погода на території України різнитиметься. На Сході пройдуть грози, а на Заході синоптики обіцяють день без опадів.

Експерти прогнозують, що з початком червня дощі в Україні йтимуть рідше, ніж зараз, передає 24 Канал.

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Яка погода буде у п'ятницю

Середня температура повітря на території України становитиме 19 – 21 градус тепла вдень та 14 – 12 градусів тепла уночі. Небо буде вкрите хмарами, з під-яким визиратиме сонечко.

На Заході стовпчик термометра коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Опадів не буде.

У центральних, північних та південних областях – трохи тепліше – 19 – 24 градуси тепла вдень. Також у цих частинах країни очікуються короткочасні невеликі дощі.

Тим часом на Схід прийде дощ із грозою. Також тут спостерігатимуться найвищі температурні показники – 22 – 26 градуси тепла вдень.

Зверніть увагу! 29 травня – 1 червня у Херсонській, Харківській – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода в обласних центрах

Київ +19...+21;

Ужгород +18...+20;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17...+19;

Житомир +20...+22;

Вінниця +18...+20;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +22...+24;

Херсон+22...+24;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +20...+22;

Суми +20...+22;

Полтава 22...+24;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк+23...+25;

Луганськ +21...+23;

Харків +24...+26.

Прогноз погоди на 30 травня / Фото Укргідрометцентр