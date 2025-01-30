Туман, невеликий дощ та до +15: прогноз погоди 31 січня

Останній день січня в Україні мине із невеликими дощами та незвичною для зими температурою повітря. Місцями у п'ятницю стовпчики термометрів показуватимуть до +15.

Також 31 січня прогнозують туман. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 31 січня

Синоптики розповіли, що найближчої ночі погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків. Саме це стане причиною туману, який прогнозують у більшості областей.

"Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ", – додали в Укргідрометцентрі.

На решті території України день пройде без опадів.

Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вдень прогнозують 5 – 10 вище нуля.

На півдні України буде дещо тепліше: вночі 2 – 7, а вдень 10 – 15 градусів тепла.

Погода 31 січня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах