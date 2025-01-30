УКР РУС
30 січня 2025, 16:19
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Туман, невеликий дощ та до +15: прогноз погоди 31 січня

Софія Рожик

Останній день січня в Україні мине із невеликими дощами та незвичною для зими температурою повітря. Місцями у п'ятницю стовпчики термометрів показуватимуть до +15.

Також 31 січня прогнозують туман. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 31 січня

Синоптики розповіли, що найближчої ночі погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків. Саме це стане причиною туману, який прогнозують у більшості областей.

"Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ", – додали в Укргідрометцентрі.

На решті території України день пройде без опадів. 

Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вдень прогнозують 5 – 10 вище нуля.

На півдні України буде дещо тепліше: вночі 2 – 7, а вдень 10 – 15 градусів тепла.

Погода 31 січня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +7...+9
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +9...+11
  • Тернопіль +8...+10
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +7...+9
  • Луцьк +8...+10
  • Рівне +8...+10
  • Житомир +7...+9
  • Вінниця +7...+9
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +12...+14
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +6...+8
  • Полтава +6...+8
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +7...+9
  • Харків +7...+9