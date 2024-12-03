Чи чекати морозу та опадів: погода на 4 грудня

Погода в середу, 4 грудня, в Україні буде хмарною. Синоптики прогнозують, що опадів в цей день не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 грудня

Так, за даними синоптиків 4 грудня буде без опадів. Вночі та вранці на заході та північному сході країни місцями буде туман.

Вказується, що вітер буде переважно південно-східний, його пориви становитимуть 3 – 8 метрів на секунду.

Синоптики також вказали, як коливатимуться температурні показники в областях та чи чекати в регіонах морозів.

В Укргідрометцентрі зазначили, що температура вночі буде 0 – 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В південних та західних областях вночі близько 0 градусів, вдень 0 – 5 градусів тепла, в Криму до 9 градусів. В Карпатах вночі 5 – 10 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Яка температура буде в різних областях України

Київ -1 – +3

Ужгород +2 – +4

Львів +2 – +4

Івано-Франківськ +2 – +4

Тернопіль +1 – +3

Чернівці +1 – +3

Хмельницький +1 – +3

Луцьк +1 – +3

Рівне +2 – +4

Житомир -1 – +1

Вінниця 0 – +2

Одеса +3 – +5

Миколаїв +2 – +4

Херсон +2 – +4

Сімферополь +5 – +7

Кропивницький -1 – +1

Черкаси 0 – +2

Чернігів 0 – +2

Суми -1 – +1

Полтава 0 – +2

Дніпро +1 – +3

Запоріжжя +2 – +4

Донецьк +1 – +3

Луганськ +1 – +3

Харків -1 – +1



Погода на 4 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру