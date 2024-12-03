Чи чекати морозу та опадів: погода на 4 грудня
Погода в середу, 4 грудня, в Україні буде хмарною. Синоптики прогнозують, що опадів в цей день не буде.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 4 грудня
Так, за даними синоптиків 4 грудня буде без опадів. Вночі та вранці на заході та північному сході країни місцями буде туман.
Вказується, що вітер буде переважно південно-східний, його пориви становитимуть 3 – 8 метрів на секунду.
Синоптики також вказали, як коливатимуться температурні показники в областях та чи чекати в регіонах морозів.
В Укргідрометцентрі зазначили, що температура вночі буде 0 – 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В південних та західних областях вночі близько 0 градусів, вдень 0 – 5 градусів тепла, в Криму до 9 градусів. В Карпатах вночі 5 – 10 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Яка температура буде в різних областях України
- Київ -1 – +3
- Ужгород +2 – +4
- Львів +2 – +4
- Івано-Франківськ +2 – +4
- Тернопіль +1 – +3
- Чернівці +1 – +3
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +1 – +3
- Рівне +2 – +4
- Житомир -1 – +1
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +3 – +5
- Миколаїв +2 – +4
- Херсон +2 – +4
- Сімферополь +5 – +7
- Кропивницький -1 – +1
- Черкаси 0 – +2
- Чернігів 0 – +2
- Суми -1 – +1
- Полтава 0 – +2
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +2 – +4
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ +1 – +3
- Харків -1 – +1
Погода на 4 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру