Тепло, дощі та подекуди ожеледь: якою буде погода 4 січня

Погода в Україні, в четвер, 4 січня буде хмарною. Подекуди прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями ожеледицю.

Температура повітря в Україні, порівняно з 3 січня, буде на декілька градусів теплішою. В середньому вдень 3 – 8 градусів тепла, вночі – 1 – 6 градус тепла.

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Якою буде погода в регіонах України

Невеликий дощ прогнозують на Закарпатті вночі. Також помірний дощ буде у південно-східній частині України. У північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Щоправда, на Півдні України опадів не буде. У північній та північно-східній частинах Україн вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер в нашій країні буде південно-західний та сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

У Харківській, Полтавській та Київській областях температура повітря вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7 – 12 градусів тепла. Окрім того, на Чернігівщині та Сумщині вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус морозу.

У Києві та області також буде хмарно. Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 – 2° градуси тепла, вдень – орієнтовно 5 градусів тепла. У Київській області вночі – від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла.

На Київщині також буде невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, також 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

Київ – +4...+6

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +9..+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5



Погода в Україні 4 січня 2024 року / Фото Укргідрометцентру