Без дощу, але з заморозками: яка буде погода 4 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у суботу, 4 травня, буде без опадів, спостерігатиметься мінлива хмарність. І хоча вдень буде доволі-таки тепло, вночі в частині областей вдарять заморозки.
Так, де і яку найнижчу температуру чекати, у яких областях пригріє до +26 градусів, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Прогноз погоди на суботу
Субота в Україні пройде без дощу. У цей день спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде переважно північно-східний. Втім, без сильних поривів: лише 5 – 10 метрів на секунду.
Температура у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях вночі 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3, вдень 11 – 16 тепла,
– зазначили синоптики.
Додали, що на решті території України вночі 4 – 9 тепла, на Півдні та Закарпатті до +13, вдень 15 – 20 градусів, у західних областях 21 – 26.
Температура у великих містах
- Київ +17...+19
- Ужгород +23...+25
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +17...+19
- Вінниця +17...+19
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +17...+19
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +13...+15
- Дніпро +17...+19
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +13...+15
- Луганськ +12...+14
- Харків +13...+15
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