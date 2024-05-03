Без дощу, але з заморозками: яка буде погода 4 травня

Погода у суботу, 4 травня, буде без опадів, спостерігатиметься мінлива хмарність. І хоча вдень буде доволі-таки тепло, вночі в частині областей вдарять заморозки.

Так, де і яку найнижчу температуру чекати, у яких областях пригріє до +26 градусів, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на суботу

Субота в Україні пройде без дощу. У цей день спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде переважно північно-східний. Втім, без сильних поривів: лише 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях вночі 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3, вдень 11 – 16 тепла,

– зазначили синоптики.

Додали, що на решті території України вночі 4 – 9 тепла, на Півдні та Закарпатті до +13, вдень 15 – 20 градусів, у західних областях 21 – 26.

Температура у великих містах

Київ +17...+19

Ужгород +23...+25

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +23...+25

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +17...+19

Вінниця +17...+19

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +18...+20

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +17...+19

Черкаси +17...+19

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +13...+15

Дніпро +17...+19

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +13...+15

Луганськ +12...+14

Харків +13...+15

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Прогноз погоди на 4 травня / Скриншот з Укргідрометцентру