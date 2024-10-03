Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 4 жовтня

Значну територію України у п'ятницю, 4 жовтня, очікують опади. Температура повітря місцями прогріється до 26 градусів тепла.

Водночас синоптики прогнозують у більшості областей мінливу хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 4 жовтня

Синоптики прогнозують 4 жовтня у більшості областях мінливу хмарність, лише на Заході буде хмарно.

Цей день не мине без опадів.

У західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ,

– повідомляють в Укргідрометцентрі.

На решті території опадів не прогнозують.

Вітер цього дня переважатиме південний, лише у західних областях – північно-східний. Швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів, на узбережжі морів – до 17, а у східних областях – 5 – 10.

Удень у західних областях прогнозують 12 – 17 градусів, у північних областях 17 – 22, на решті території 21 – 26.

Температура у різних містах України

Київ +20...+22;

Ужгород +14…+16;

Львів +14…+16;

Івано-Франківськ +14…+16;

Тернопіль ++14…+16;

Чернівці +14…+16;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +14…+16;

Рівне +11…+13;

Житомир +18…+20;

Вінниця +21…+23;

Одеса +21…+23;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +23…+25;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +18...+20;

Суми +19...+21;

Полтава +21…+23;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +23…+25;

Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 4 жовтня / Інфографіка Укргідрометцентру