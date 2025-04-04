Дощі та грози пройдуть у частині областей, місцями – пориви вітру: погода в Україні на 5 квітня
Погода в Україні у суботу, 5 квітня, буде хмарною з проясненнями. У частині регіонів прогнозують незначні дощі, місцями будуть значні опади. Також можливі сильні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також, згідно з оприлюдненою інформацією, подекуди будуть грози.
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Якою буде погода в Україні 5 квітня
Синоптики прогнозують невеликий дощ місцями вночі у західних, південних та південно-східних областях. Вдень в Україні будуть помірні опади, а на Закарпатті та Прикарпатті – значні. У центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози.
За даними Укргідрометцентру, вітер рухатиметься у західному та південно-західному напрямках зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями можливі пориви, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. Водночас у північних, Вінницькій та Черкаській областях синоптики обіцяють від 9 до 14 градусів тепла. Своєю чергою у західних областях, за словами фахівців, буде від 5 до 10 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +7...+9;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +7...+9;
- Тернопіль +7...+9;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +12...+14;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +14...+16.