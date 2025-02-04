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24 Канал Новини України Чи чекати морозу та снігу: прогноз погоди на 5 лютого
4 лютого, 15:47
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Чи чекати морозу та снігу: прогноз погоди на 5 лютого

Ірина Марціяш

У середу, 5 лютого, очікується невеликий сніг. Відповідно до прогнозів синоптиків, він буде в більшості областей України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 5 лютого

Синоптики повідомили, що 5 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що буде надходити з північних напрямків.

Не зважаючи на поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікуємо невеликий сніг. Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денну температуру прогнозуємо близькою до 0,
– повідомили фахівці.

Так, температура по Україні вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; в Карпатах вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів морозу.

Температура у великих містах

  • Київ 0 – -2
  • Ужгород +1 – +3
  • Львів 0 – +2
  • Івано-Франківськ 0 – +2
  • Тернопіль 0 – +2
  • Чернівці 0 – +2
  • Хмельницький 0 – +2
  • Луцьк 0 – +2
  • Рівне 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса 0 – +2
  • Миколаїв 0 – +2
  • Херсон 0 – +2
  • Сімферополь 0 – +2
  • Кропивницький -1 – +1
  • Черкаси 0 – +2
  • Чернігів 0 – +2
  • Суми 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Дніпро 0 – +2
  • Запоріжжя 0 – +2
  • Донецьк -1 – +1
  • Луганськ -1 – +1
  • Харків 0 – +2


Погода в Україні на 5 лютого / Карта Укргідрометцентру