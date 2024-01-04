Опади майже по всій Україні: якою буде погода в Україні 5 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю 5 січня майже по всій Україні можливі опади. У деяких регіонах синоптики прогнозують сильний вітер.
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні 5 січня.
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Прогноз погоди в регіонах
Загалом у п'ятницю по регіонах варто очікувати невеликий дощ, а подекуди мокрий сніг. Вночі помірні опади будуть на Закарпатті та Івано-Франківщині, а вдень – на сході країни.До уваги водіїв. На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, особливо на Чернігівщині та Сумщині.
Вітер в Україні буде переважно західний, 7 – 12 м/с. Однак у західних областях вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.
Найтепліше буде на півдні країни – вдень там прогнозують 7 – 12 градусів тепла. Натомість найхолодніше на півночі Чернігівщини й Сумщини – там вночі буде 8 – 13 градусів морозу, а вдень 0 – 5 градусів морозу.
Прогноз погоди по Київщині
У Київській області буде хмарно, там теж слід очікувати невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.
Температура по області вночі та вдень становитиме 0 – 5 градусів тепла, а у столиці – 2 – 4 градуси тепла.
Погода в Україні 5 січня
- Київ – +2...+4
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +9..+11
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – -0...+12
- Суми – 0...+2
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +5...+7
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +1...+3
Погода в Україні / Укргідрометцентр