В Україні прогнозують небезпечні явища: в яких областях і чого саме чекати

Уже цієї ночі в Україні знову очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вони спостерігатимуться в частині областей.

Де саме і чого чекати, розповіли синоптики Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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Перший рівен небезпечності

"Вночі 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий)", – попередили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що заморозки очікуються в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Луганській і Донецькій областях.

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Де будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода на Великдень

Синоптики також розповіли, що в неділю, 5 травня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів.

Тільки вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах подекуди пройде невеликий короткочасний дощ, а також прогримить гроза.

Вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі 3 – 8 градусів тепла (у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси.

Вдень 17 – 22 тепла, у західних областях до +25.

Прогноз на місяць

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня розповіла, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.

Також Віра Балабух відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за травень. Зазначила, що це малоймовірно. Втім, початок квітня дійсно міг бути теплішим, ніж травень в деяких районах України.

Експертка додала, що середня температура травня на значній території України в межах 15 – 18 градусів тепла. А початку квітня 2024 року середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів.