Прогноз погоди на 6 липня: на сході – грози, на заході – дощ
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 6 липня, вже традиційно буде дощовою. В усіх областях, крім Закарпаття, синоптики обіцяють опади.
У вівторок буде хмарно та мокро
Середня температура повітря 6 липня коливатиметься у межах +25...+27 градусів. Трохи спекотніше буде лише у центрі.
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У західних областях синоптики обіцяють +26...+28 градусів, водночас у Львові буде трохи холодніше – +25...+27, а на Закарпатті – спекотніше – +28...+30 градусів. Подекуди можливі опади. Швидкість вітру – 5 – 10 метрів на секунду.
На сході й півдні ймовірність дощу вища. Крім того, там прогнозують грози. Оминуть вони лише Крим. Стовпчики термометрів будуть на рівні +25...+27 градусів.
На півночі температура повітря прогріється до +26...+29 градусів. Мешканців цих областей також попереджають про дощі.
У Центральній Україні та Києві буде трохи спекотно – +27...+29 градусів. В областях синоптики прогнозують грози, а в столиці – лише дощ.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 6 липня:
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +28...+30
Київ – +25...+27
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Прогноз погоди на 6 липня / Карта Укргідрометцентру