Нічні морози до -3 та місцями мокрий сніг: якою буде погода 6 листопада

5 листопада 2024, 15:11
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Автор: Анжеліка Байбак

Погода у середу, 6 листопада, буде з мінливою хмарністю та місцями з мокрим снігом. Вночі по більшості територій вдарять морози до -3 градусів.

Втім, вдень буде дещо тепліше, порівняно з 5 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

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Прогноз погоди на 6 листопада

Синоптики попередили, що у середу, 6 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність. На більшості територій України буде без опадів, проте на Сході, а вночі й на північному сході, можливі невеликий мокрий сніг та дощ. 

Уночі температура повітря опуститься до -3 градусів. Вдень 6 листопада стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 градусів. Тепліше буде на Півдні, де може пригріти до +12. Прохолодніше буде на Сході, де температура не підніметься вище +6 градусів. 

Вітер синоптики прогнозують західний та північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! У середу, 6 листопада, в Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура у містах України

  • Київ +7...+9;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +8...+10;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +8...+10;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +7...+9;
  • Черкаси +7...+9;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Дніпро +7...+9;
  • Запоріжжя +7...+9;
  • Донецьк +5...+7;
  • Луганськ +4...+6;
  • Харків +3...+5.


Прогноз погоди на 6 листопада / Карта Укргідрометцентру