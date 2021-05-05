Прогноз погоди на 6 травня: до України знову сунуть дощі

Погода у четвер, 6 травня, буде різноманітною. У більшості регіонів стане трішки холодніше. Натомість на Сході потеплішає. Крім того, можливі опади.

Так, невеликі дощі прогнозують майже скрізь, крім Сходу та Півдня. Сухо буде також на Буковині та Закарпатті.

До речі В Україну прийдуть заморозки: де буде найхолодніше

Що прогнозують синоптики

Загалом в Україні не буде надто холодно. Найнижчу температуру повітря прогнозують на Заході – +14...+16. Найвищу – на Сході, там стовпчики термометрів сягатимуть +19...+21 градус. На Півночі та у Центрі обіцяють +14...+18 градусів.

Помірний вітер переважатиме західного напрямку, часом буде поривчастий.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україна 6 травня опиниться в оточенні циклонів та холодних атмосферних фронтів. Саме тому, за її словами, в багатьох областях йтимуть дощі та гримітимуть грози.

Антициклон Trudi, який зсунеться східніше, стримуватиме вологі потоки і тому в наших східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода. Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, в його тилу повітря очікується свіжішим – на Заході, Півночі, в більшості центральних областей,

– зауважила Діденко.

Яку погоду чекати у Києві

У столиці 6 травня прогнозують дощ, також можлива гроза. Діденко зазначила, що температура повітря трохи "осяде", вдень буде – +14+16 градусів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 6 травня

Синоптикиня попередила, що цього тижня в Україні будуть періодичні опади та похолодання, однак вже з 10 – 11 травня обіцяють значне потепління – до +27 градусів.

Ужгород – +15...+17

Львів – +16...+19

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +14...+16

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+21

Київ – +14...+16



Погода на 6 травня / Карта Укргідрометцентру