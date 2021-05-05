Прогноз погоди на 6 травня: до України знову сунуть дощі

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Погода у четвер, 6 травня, буде різноманітною. У більшості регіонів стане трішки холодніше. Натомість на Сході потеплішає. Крім того, можливі опади.

Джерело:

Укргідрметцентр

Так, невеликі дощі прогнозують майже скрізь, крім Сходу та Півдня. Сухо буде також на Буковині та Закарпатті.

До речі В Україну прийдуть заморозки: де буде найхолодніше

Що прогнозують синоптики

Загалом в Україні не буде надто холодно. Найнижчу температуру повітря прогнозують на Заході – +14...+16. Найвищу – на Сході, там стовпчики термометрів сягатимуть +19...+21 градус. На Півночі та у Центрі обіцяють +14...+18 градусів.

Помірний вітер переважатиме західного напрямку, часом буде поривчастий.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україна 6 травня опиниться в оточенні циклонів та холодних атмосферних фронтів. Саме тому, за її словами, в багатьох областях йтимуть дощі та гримітимуть грози. 

Антициклон Trudi, який зсунеться східніше, стримуватиме вологі потоки і тому в наших східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода. Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, в його тилу повітря очікується свіжішим – на Заході, Півночі, в більшості центральних областей,
– зауважила Діденко.

Яку погоду чекати у Києві

У столиці 6 травня прогнозують дощ, також можлива гроза. Діденко зазначила, що температура повітря трохи "осяде", вдень буде – +14+16 градусів. 

Зверніть увагу! Синоптикиня попередила, що цього тижня в Україні будуть періодичні опади та похолодання, однак вже з 10 – 11 травня обіцяють значне потепління – до +27 градусів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 6 травня

Ужгород – +15...+17

Львів – +16...+19

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +14...+16

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+21

Київ – +14...+16


Погода на 6 травня / Карта Укргідрометцентру