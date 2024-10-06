Грози та значні дощі накриють частину України: прогноз погоди на 6 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 6 жовтня, в Україні буде хмарною. Подекуди прогримлять грози, також у частині областей дощитиме.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики зробили детальний прогноз на останній день тижня.
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Прогноз погоди на 6 жовтня
У неділю в Україні марно. Йтимуть дощі, також подекуди очікуються грози.
Уночі в західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської). Вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі,
– попередили синоптики.
Додали, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та окупованому Криму опадів не буде. Вітер в Україні південний, з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура на Заході вночі +7 – +12, вдень +10 – +15. Тим часом на решті території нашої держави вночі +11 – +16, на узбережжі морів +17 – +20 градусів. Вдень +22 – +27. Лише в північних і Вінницькій областях +16 – +21 градус.
Температура у великих містах
- Київ +18 – +20
- Ужгород +14 – +16
- Львів +12 – +14
- Івано-Франківськ +13 – +15
- Тернопіль +14 – +16
- Чернівці +14 – +16
- Хмельницький +12 – +14
- Луцьк +10 – +12
- Рівне +11 – +13
- Житомир +15 – +17
- Вінниця +17 – +19
- Одеса +20 – +22
- Миколаїв +23 – +25
- Херсон +24 – +26
- Сімферополь +25 – +27
- Кропивницький +23 – +25
- Черкаси +23 – +25
- Чернігів +20 – +22
- Суми +22 – +24
- Полтава +24 – +26
- Дніпро +25 – +27
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +26 – +28
- Луганськ +26 – +28
- Харків +24 – +26