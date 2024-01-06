Морозно, ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди на 7 січня

Погода в Україні, 7 січня, буде хмарною. У всіх регіонах прогнозують похолодання.

У деяких регіонах України – перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Там буде налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина.

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Яка погода буде в регіонах України

На всій території України прогнозують хмарну погоду, температура повітря в середньому знизиться на декілька градусів.

На Півдні вдень дощитиме, вночі опадів не буде. Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень – 5 – 10. У Криму – до 16. Вітер східний, південно-східний, до 7 – 12 метрів за секунду.

На Півночі, а саме у Волинській та Рівненській областях – місцями невеликий сніг. Температура буде морозною – до 7 – 12 градусів протягом доби, в Чернігівській та Сумській областях – місцями 15 – 20 морозу.

На решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина (вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади). Температура вночі та вдень від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу,

– розповіли синоптики.

Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. На Заході, Центрі та Сході України – пориви до 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах всюди, крім Півдня, ожеледиця.

Синоптики попередили, що 7 січня у більшості західних, центральних та східних областей буде:

ожеледь,

налипання мокрого снігу,

хуртовина,

пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Протягом дня у центральних та Донецькій областях – значний дощ та мокрий сніг. На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Фото Укргідрометцентр

У Київській області хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, до 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби знизиться до 7 – 12 градусів морозу, у Києві – до 8 – 10 градусів морозу.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині.

7 січня на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. І рівень небезпечності,

– попередили синоптики.

Яка погода в містах України

Київ – -10...-8

Ужгород – +6...+8

Львів – -3...-1

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – -3...-1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -3...-1

Луцьк – -9...-7

Рівне – -10..-8

Житомир – -10...-8

Вінниця – -3...-1

Одеса – +7..+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +13..+15

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -11...-9

Суми – -13...-11

Полтава – -4...-2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -3...-1

Харків – 0...-2



Прогноз погоди на 7 січня / Фото Укргідрометцентр