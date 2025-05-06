6 травня, 15:12
В яких областях будуть дощі, а де очікувати грозу: прогноз погоди на 7 травня
В середу, 7 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди очікуються дощі та грози.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 7 травня
В середу, 7 травня, прогнозують короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози. Лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей буде без опадів.
Вітер буде північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів; на решті території вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22 градуси, на південному сході країни до 25 градусів.
Температура у великих містах
- Київ +15 – +17
- Ужгород +14 – +16
- Львів +13 – +15
- Івано-Франківськ +13 – +15
- Тернопіль +12 – +14
- Чернівці +13 – +15
- Хмельницький +14 – +16
- Луцьк +13 – +15
- Рівне +13 – +15
- Житомир +14 – +16
- Вінниця +15 – +17
- Одеса +17 – +19
- Миколаїв +17 – +19
- Херсон +20 – +22
- Сімферополь +21 – +23
- Кропивницький +14 – +16
- Черкаси +15 – +17
- Чернігів +14 – +16
- Суми +13 – +15
- Полтава +17 – +19
- Дніпро +18 – +20
- Запоріжжя +21 – +23
- Донецьк +21 – +23
- Луганськ +21 – +23
- Харків +17 – +19