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24 Канал Новини України В яких областях будуть дощі, а де очікувати грозу: прогноз погоди на 7 травня
6 травня, 15:12
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В яких областях будуть дощі, а де очікувати грозу: прогноз погоди на 7 травня

Ірина Марціяш

В середу, 7 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди очікуються дощі та грози.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

 

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Погода на 7 травня

В середу, 7 травня, прогнозують короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози. Лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей буде без опадів.
 
Вітер буде північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів; на решті території вночі 8 – 13 градусів, вдень 17 – 22 градуси, на південному сході країни до 25 градусів.

Температура у великих містах

  • Київ +15 – +17
  • Ужгород +14 – +16
  • Львів +13 – +15
  • Івано-Франківськ +13 – +15
  • Тернопіль +12 – +14
  • Чернівці +13 – +15
  • Хмельницький +14 – +16
  • Луцьк +13 – +15
  • Рівне +13 – +15
  • Житомир +14 – +16
  • Вінниця +15 – +17
  • Одеса +17 – +19
  • Миколаїв +17 – +19
  • Херсон +20 – +22
  • Сімферополь +21 – +23
  • Кропивницький +14 – +16
  • Черкаси +15 – +17
  • Чернігів +14 – +16
  • Суми +13 – +15
  • Полтава +17 – +19
  • Дніпро +18 – +20
  • Запоріжжя +21 – +23
  • Донецьк +21 – +23
  • Луганськ +21 – +23
  • Харків +17 – +19


Погода на 7 травня / Карта Укргідрометцентру