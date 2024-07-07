Усюди без дощів, крім декількох регіонів: прогноз погоди на 8 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 8 липня, буде сонячною, хоча в певних регіонах варто остерігатися опадів. Власне, у західних областях та частково – східних.
Жителям відповідних регіонів варто подбати про наявність парасольок при собі. Хоча й, слід додати, синоптики не прогнозують сильних злив.
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Прогноз по регіонах
Як ми зазначали вище, на Заході України дощитиме. Саме вдень прогнозують найбільші опади. Такою ж буде ситуацію подекуди на Сході нашої держави.
На Півдні та в Центрі України очікується найспекотніша температура з-поміж усіх регіонів – до +37 градусів за Цельсієм.
Загалом на території південних, східних регіонів – Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму – вночі буде від +19 до +24 градусів.
Здебільшого сприятливою буде погода на Півночі – гроз синоптики не прогнозують.
Вітер переважно північно-східний – від 5 до 10 метрів на секунду,
– зазначають в Укргідрометцентрі.
Температура по містах
- Київ +29...+31,
- Ужгород +31...+33,
- Львів +27...+29,
- Івано-Франківськ +28...+30,
- Тернопіль +29...+31,
- Чернівці +30...+32,
- Хмельницький +29...+31,
- Луцьк +26...+28,
- Рівне +28...+30,
- Житомир +29...+31,
- Вінниця +31...+33,
- Одеса +32...+34,
- Миколаїв +34...+36,
- Херсон +35...+37,
- Сімферополь +35...+37,
- Кропивницький +32...+34,
- Черкаси +31...+33,
- Чернігів +29...+31,
- Суми +30...+32,
- Полтава +31...+33,
- Дніпро +35...+37,
- Запоріжжя +35...+37,
- Донецьк +34...+36,
- Луганськ +33...+35,
- Харків +34...+36.
Якою буде погода в Україні 8 липня 2024 року / Карта Укргідрометцентру