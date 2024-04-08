Тепло, без опадів та вітру: погода в Україні 9 квітня
Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, буде з мінливою хмарністю. Опадів в Україні не прогнозують.
Щоправда, синоптики попередили про пожежну небезпеку у багатьох областях нашої держави.
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Якою буде погода в регіонах України
У всіх областях України буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі 6 – 11 градусів, вдень 20 – 25 градусів. У Карпатах вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 12 – 17,
– розповіли синоптики.
На Київщині також опадів не прогнозують, проте буде мінлива хмарність. Вітер також змінних напрямків, тобто 3 – 8 метрів за секунду.
У Київській області вночі буде 6 – 11 градусів тепла, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі орієнтовно 10 градусів тепла, вдень – 20 – 24 градуси.
Протягом 9 квітня в багатьох регіонах попередили про пожежну небезпеку. Зокрема:
- 9 – 11 квітня – на Сході, у більшості районів центральних, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, Херсонської областей;
- 11 квітня – на Миколаївщині та Київщині також буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У більшості областей прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в містах України
Київ – +22...+24
Ужгород – +21...+23
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22..+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +21...+23
Полтава – +21...+23
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Прогноз погоди в Україні 9 квітня / Карта Укргідрометцентру